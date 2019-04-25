  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 地產

﻿帝庭軒每呎29.9元承租

2019-04-25 列印
  二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門悅湖山莊4座高層E室，面積431方呎，兩房設計，獲一名區內客垂青，以1.1萬租入，呎租25.5元。

  中原分行經理麥偉成表示，粉嶺帝庭軒1座高層B室，面積468方呎，兩房間隔，議價後以14000元獲承租，呎租29.9元，據了解，業主於18年以605萬購入，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

  利嘉閣助理分區經理劉玉麟表示，跑馬地樂陶苑D座低層12室，面積約1103方呎，為三房間隔，望開揚景觀，獲租客以58000元承租，呎租約53元，據悉，業主於93年6月以約688萬購入上述單位，現租出可享回報率約10厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd