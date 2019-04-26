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薈朗一房月租1.3萬

2019-04-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗1座中層A07室，面積293方呎，一房間隔，以13000元租出，呎租44.4元。據了解，業主於16年以410萬購入，是次租出單位可享約3.8厘租金回報。

　　香港置業首席高級營業經理張偉倫表示，西環泓都3座低層C室，面積276方呎，一房間隔，望街景，月租1.75萬，呎租63.4元。業主於12年以約388萬購入，現享回報約5.4厘。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊景湖居7座高層E室，面積446方呎，兩房間隔，月租1.22萬，呎租27.4元。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園2座中層F室，面積431方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.1萬承租，呎租25.5元。
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