坐擁無敵海景 曼克頓山清雅巨廳貴氣悠然

曼克頓山是荔枝角新型私人屋苑，主打2及3房單位，小量特色大戶設計，市場鮮有放盤。今次帶大家參觀該屋苑一個海景複式大宅，位處頂層，坐向東南，同時外連平台與天台，還可在自設的私家泳池暢泳，外望昂船洲、九龍站一帶海景，視野無阻。



由新鴻基地產發展的曼克頓山位於寶輪街，上址前身為九巴荔枝角車廠，5座分層大廈，共提供約1115個單位，物業於2006年入伙。項目基座設有住客會所及購物商場，毗鄰的美孚新邨亦有街市及多種民生小店。交通方便亦是賣點之一，由屋苑步行至港鐵美孚站A出口，只需約8分鐘，可乘搭荃灣線及西鐵線，附近也有巴士及小巴站，四通八達。



複式連天台設計



馬上介紹曼克頓山這個頂層複式連天台單位，實用面積3989方呎，乃是市場罕有特色大戶。從複式下層參觀，方正巨廳就呈現於眼前，廳內樓底特高，以一排玻璃幕牆透光，加上白色主調使一室舒服自然。



大門附近空間以深啡色佈置，又以隱藏門設計，天花則以木條裝飾。客廳與飯廳空間十足，以一組曲尺形的大沙發將兩廳明確分區，前方鋪有格仔紋理的地氈，並放上實木茶几，保持大廳內的色調。飯廳以一張長形木製飯桌作呼應，配有不同款式的餐椅，一大班人圍在桌上用膳都不成問題。



空中私人泳池



單位設有5個房間，包括4個套房，主要分佈於大廳的兩側位置，其中主人套房以弧形轉角玻璃透光，能夠多角度俯瞰窗外風景。



位於複式上層的一個房間更特別，戶主將睡牀對正落地玻璃擺放，並放有沙發方便賞景，更可以進出這特大平台，一隅位置設有私人泳池，暢泳時能夠飽覽昂船洲一帶海景，視野更可遠至九龍站及港島西區，內置的天台也同樣享有豐富的景觀。