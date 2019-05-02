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﻿ONE NEW YORK呎租55元

2019-05-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣ONE NEW YORK中層D室，面積241方呎，一房間隔，以13200元租出，呎租55元。據了解，業主於12年以230萬購入，現租出單位可享6.9厘租金回報。

　　利嘉閣分行經理梁國恩表示，柴灣杏花村29座低層8室，面積722方呎，三房連套房間隔，望少許海景，以25500元獲承租，呎租35.3元。業主於11年2月以658萬購入，現租出可享租金回報4.7厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣宇晴軒1座中層B室，面積554方呎，三房間隔，望內園景，議價後以2.4萬租出，呎租43.3元，新租客為家庭客。業主於17年以840萬購入，現享回報3.4厘。
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