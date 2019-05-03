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﻿宇晴軒三房月租2.5萬

2019-05-03 列印
　　二手交投氣氛不俗，帶動租賃個案亦見活躍，港置高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣宇晴軒6座中層B室，三房間隔，向南望海景，面積554方呎，業主原以月租2.6萬放租，一個月後吸引外區客洽詢，議價後減至2.5萬租出，呎租45.1元，租客為家庭客。

　　美聯高級營業經理余汶釗表示，大角咀港灣豪庭5座高層E室，面積371方呎，兩房間隔，以月租1.68萬租出，呎租45.3元。據了解，業主於10年以250萬購入單位，現享租金回報率逾8厘。

　　有代理指，旺角SKYPARK中層A2室，面積397方呎，一房間隔，以2.05萬租出，呎租51.6元。業主於2016年7月以648.2萬購入上址，現享租金回報3.8厘。
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