﻿翠綠山巒環抱 朗松居優雅巨廳瑰麗時尚

朗松居位於壽山村道，項目僅22座洋房，是次精選的大屋更是少有放盤，洋房實用面積接近3000方呎，4房雙套設計，巨型大廳樓底高曠，裝潢華麗典雅，配以弧形落地玻璃，別具氣派。



朗松居於1995年入伙，樓齡24年，由22間洋房組成，設有泳池及健身室等。日常生活配套可到附近的壽臣山廣場，裏面設有超級市場，方便住客購物。物業坐落於壽山村道及壽臣山道東交界，一般都需要以車代步，約5分鐘可抵達香港高爾夫球會及深水灣泳灘，亦可沿路經黃竹坑道及香港仔隧道，前往灣仔及銅鑼灣，有更多大型購物商場選擇。



是次走訪的朗松居雙號屋，是屋苑現時僅有的放盤，洋房實用面積2939方呎，有蓋車位可停泊2部車輛。由該位置進入大屋，樓梯一旁訂造了特大貯物櫃，可放滿不少戶主及客人的鞋子。



水晶吊燈點綴空間



沿梯級而上到達大廳，內櫳以長形開則，以白色及木色為主要格調，屋內樓底特高，加上客廳以多塊玻璃組成落地弧形窗，將室外光線帶到室內，廳堂環境更光猛通透。客廳有三面擺放沙發的位置，電視特色牆以多條木條打造，與附近的樓梯木條屏風裝飾互相呼應。飯廳放有8人圓形餐桌，天花上的水晶吊燈再次凸顯高樓底的優點，廳區的整個牆身以深色鏡面布置，不但將單位空間擴闊，又使單位格調推至更高層次。



單位擁有4房雙套間隔，分佈於1樓及2樓，個別房間外連露台，外望壽臣山一帶豪宅，另房間內設衣帽間，置有多個間隔，可收納不少衣服。從天台外望，景色大致與廳堂相若，可感受到三面環山的靈氣與寧靜，相鄰的豪宅都以洋房為主，私隱度高。