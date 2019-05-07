﻿杏花邨中層三房1068萬易手

美聯營業經理林志堅表示，將軍澳南豐廣場2座低層E室，面積696方呎，屬3房連1套間隔，獲新盤向隅客承接，成交價約956萬，呎價13736元，原業主於15年斥資約745萬購入，是次轉手帳面獲利211萬。
香港置業高級客戶經理譚征表示，九龍灣得寶花園C座高層3室，面積282方呎，1房間隔，望山景，議價後以515萬易手，呎價18262元。據悉，新買家為首置人士，業主於12年以約248萬購入，是次轉手帳面獲利約267萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心2座低層G室，面積455方呎，獲外區客以575萬購入，呎價為12637元，屬市場價成交，原業主於13年以250萬購入，轉手帳面獲利約325萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座高層F室，面積695方呎，3房間隔，望山景，原先叫價1250萬元，議價後以1155萬易手，呎價16619元。據了解，原業主於09年以422.3萬購入，帳面獲利約732.7萬離場。
利嘉閣高級分區董事梅衞賢表示，灣仔尚翹峰1座高層B室，面積約475方呎，採兩房間隔，原先叫價1380萬，經議價後減價12萬，以1368萬元易手，呎價28800元，據了解，原業主於11年12月以約948.8萬購入，現轉手帳面獲利約419.2萬。