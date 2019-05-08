﻿會德豐財團125億奪啟德地王

市區地有價有市，啟德跑道區4C區2號地皮，由會德豐牽頭的「超級財團」，以逾125億力壓其餘六家財團奪得，呎價1.96萬元，呎價創區內新高，較四個月前批出、位於毗鄰面向相同景觀的地皮高出13%。



政府接連推出啟德住宅地，成財團爭逐目標，其中上周截標的4C區3號地皮，為區內舊機場跑道第六幅截標的地皮，吸引七家財團入標競投，主要競投者均為區內有發展經驗的發展商。



地政總署昨日公佈，該住宅地由會德豐夥恒基、新世界、華懋、帝國集團及中國海外組成的超級財團投得，中標價為125.9億，若以總樓面逾64萬方呎計算，可見項目樓面呎價約19636元。市場人士估值約102億至121億元，可見是次成交價高出市場估值上限價。



若參考區內對上一幅望相同景觀，位於毗鄰的地皮，為今年1月由新地以112.6億投得，樓面呎價約1.73萬元。由此可見，隨着樓市氣氛進一步升溫，地價亦於四個月期間，上升約13%。



至於舊跑道區內對上一幅推出的地皮，為面向維港方向的4B區1號地皮，於今年3月，由另一組同樣由會德豐牽頭超級財團，以逾98億投得，每呎地價約1.37萬。惟由於該地皮與今次項目，面向的景觀不同，因此彼此標價亦不適合比較。



中標財團表示，地盤位置臨海，大部份單位均可享遼闊維港海景，是市區罕貴的優質地，發展潛力優厚。同時，項目毗鄰海濱長廊，配合未來沙中線及東九龍第二個核心商業區的概念，萊坊執行董事及及估價及諮詢部主管林浩文稱，估計項目會建混合式豪宅，以市況計，料落成後每呎售價由3.2萬起。