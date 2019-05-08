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﻿九龍塘達之苑三房租2.78萬

2019-05-08 列印
        二手再錄市價租務個案，美聯高級營業經理陳靜雯表示，九龍塘達之苑中層E室，面積649方呎，屬3房間隔，連1車位，望樓景，月租約2.78萬，呎租約42.8元，業主於09年斥資450萬購入，回報率逾7.4厘。

　　香港置業首席區域董事余柏表示，荔枝角美孚新邨百老滙街111號低層C室，面積510方呎，2房間隔，望內園景，月租1.9萬，呎租37.3元，業主於19年以約743萬購入，現享回報約3厘。

　　中原高級分行經理葉桂源表示，屯門豫豐花園13座低層F室，面積396方呎，兩房間隔，議價後以1萬租出，呎租25.3元，業主於10年以140.5萬購入，回報達8.5厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，南昌站匯璽2A座高層C室，面積534方呎，兩房間隔，望海景，月租2.8萬，呎租52.4元。
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