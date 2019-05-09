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﻿藍灣半島高層兩房租3.3萬

2019-05-09 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座高層B室，面積637方呎，屬兩房間隔，另連內置樓梯直上天台，獲租客以3.3萬租入，呎租約51.8元。

  據了解，業主於11年以934萬購入，按買入價計算，租金回報約4.2厘。

  香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣碧海藍天6座低層A室，面積577方呎，3房間隔，望內園景，月租2.28萬，呎租39.5元，據悉，新租客為家庭客，業主於18年以約830萬購入，現享回報約3.3厘。

  美聯首席高級營業經理黃家樂表示，新界馬鞍山星漣海3B座低層G室，面積1287方呎，為4房連套房間隔，可望海景，議價後以3萬元租出，呎租約23.3元，業主於2017年以約1682.2萬購入，租金回報率約為2.1厘。
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