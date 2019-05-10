百匯軒948萬易手
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣百匯軒高層C室，面積474方呎，兩房間隔，享開揚景，議價後以948萬成交，呎價20000元，屬市價成交。據悉，新買家為換樓客，原業主於10年以約528.3萬購入，現沽出單位獲利約419.7萬元。
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山雅典居3座低層D室，面積727方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1100萬，議價後以1060萬獲承接，呎價14580元。據了解，原業主於03年以265萬購入，帳面獲利795萬。
Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣譽都中層D室，面積297方呎，屬一房戶，獲外區買家以650萬購入，呎價約21886元。據了解，原業主於11年以524萬購入，按買入價計算，帳面獲利約126萬。
利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，長沙灣碧海藍天1座低層C室，面積約494方呎，為兩房間隔，原先叫價900萬，其後減價至860萬易手，呎價17409元。據悉，原業主於12年以約530萬購入，帳面獲利約330萬。
碧海藍天每呎17409元沽
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門美樂花園2座中層E室，面積695方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青，以745萬（自由市場價）購入作自住，呎價為10719元，屬市場價成交。