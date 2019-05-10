  • 2019年5月10日 星期五
  • 24º
  • 89%
熱門： 電子護照虛擬銀行香港航空劉德華美國隊長

日報新聞 > 地產

﻿筲箕灣譽都1.6萬租出

2019-05-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣譽都高層C室，面積為298方呎，為一房間隔，以月租1.6萬租出，呎租約53.7元。業主於11年5月以約580萬購入，租金回報約3.3厘。

　　中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊7座低層C室，面積544方呎，屬三房間隔，以1.3萬租出，呎租約24元。業主於03年以100萬購入，租金回報約15.6厘。

嘉湖山莊每呎24元承租

　　香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣宇晴軒5座中層B室，面積441方呎，兩房間隔，望內園景，月租1.8萬，呎租40.8元。業主於18年以約848萬購入。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳日出康城緻藍天1座中層LB室，面積1135方呎，四房間隔，望海景，以3萬租出，呎租約26.4元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd