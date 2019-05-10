﻿飽覽無垠海景 富豪海灣瑰麗廳堂高雅悠然

位於赤柱的富豪海灣，是南區另一個主打洋房的豪宅屋苑，戶戶都可以面向開揚無垠的海景。今次帶大家參觀的大宅，實用面積2767方呎，躍式大廳裝潢瑰麗奢華，並擁有5房3套間隔，還外設天台，享有藍天碧海，以及對面舂坎角的山景。



富豪海灣共有139座洋房，於2003年入伙，分4排依山而建，戶戶大屋皆可對正海景，整個豪宅共分7種戶型，每戶設前後花園及私家天台，間隔方面，大部份為5至6間房，連同家庭室最多有7間之多，其中有3至4間是套房，區內罕有。住客會所提供多元化設施，如泳池、健身室、宴會廳等。屋苑坐落於黃麻角道，位置自成一隅，周圍並不多住宅，環境清幽，而且鄰近赤柱大街，駕車只需約6分鐘。



5房3套連2車位



這次介紹的單號屋，實用面積2767方呎，樓高3層，地庫則設有泊車位，可停泊2部私家車。住客可沿車庫或地下大門進入單位，甫入地下層，便見到躍式廳堂，客飯兩廳佈局更鮮明，上方的飯廳設有長形餐桌，與開放式廚房空間相連，廚房備有簇新的爐具及家電，可在朋友面前大顯廚藝。下方的客廳樓底高曠，配襯大型吊燈都很適合，廳區放上顏色艷麗的家具，平衡素白主調空間，打開旁邊的趟門，客廳活動位置還可伸延至平台。



精心佈置賞景天台



大宅的1樓及2樓為睡房區，共有5個房間，包括3個套房。主人套房幾乎佔據了頂層的一半面積，空間寬敞闊落，雙人牀落地空間綽綽有餘，牀尾還設有小型沙發及茶几作私家廳。套廁設計亦令人吸睛，以落地玻璃門分隔，一室以白色雲石裝潢，設有大浴缸及淋浴間，潔具乾濕分明，方便好用。