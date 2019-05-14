﻿連租約放盤居多 跑馬地豪宅睇樓成交量稍放緩

跑馬地豪宅睇樓量最近稍為放緩，主要是區內以連租約放盤佔多，而大部份準買家傾向購買交吉單位，故區內4月交投放慢，當中有約一半屬大單位成交。有買家連車位豪斥資5200萬購入樂天峯中層單位。



美聯物業高級營業經理李志強表示，東半山包括跑馬地在內的二手豪宅成交於3月經歷「小陽春」，全月共有約102宗買賣，踏入4月份剛表現明顯放慢，市場暫時只有約18宗成交，主要原因是3月大量盤源消耗，市場可交吉放盤估計僅佔1、2成，令不少準買家卻步。



樂天峯馬場景5200萬承接



李氏提到，跑馬地準買家對放盤有要求，不少都一定要親身入屋睇樓才考慮入市，即使提供單位相片都不太接受，然而市場目前以連租約放盤佔比最多，因此他們可參觀的單位十分有限，導致區內睇樓人流亦因而下跌約一半，流失的客源以分支家庭客為主，大多數較留意約2000萬至4000萬的單位，有部份轉投西半山或北角半山覓盤，但睇樓後還是寧願留守跑馬地及東半山，一方面區內的名校網因素，另一方面亦希望居於家人附近。雖然預約業主開門睇樓仍然容易，但這類業主叫價上飄忽不定，再者普遍業主繼續心雄，不但提價放售，更不會提供議價空間。



李氏補充，4月份，跑馬地豪宅成交緩慢，實用面積逾1000方呎大單位，暫時錄得約10宗成交，包括位於樂活道的樂天峯，繼3月錄得買賣後，4月亦錄得中層A室成交，實用面積1279方呎，望馬場景，連1個車位，獲買家斥5200萬交吉承接，屬市價。現時，該廈有約6個單位放售，以A室的盤量較多，包括中層A室連車位，現以約5500萬放售，屬屋苑的入場單位。



比華利山市價3630萬易手



同樣坐落在樂活道的老牌屋苑比華利山，正進行維修工程，因而影響成交。利嘉閣地產市務經理高偉鴻透露，比華利山最新成交於3月錄得，共有2宗，平均呎價約31649元。當中，D座低層02室，實用面積1432方呎，設4房1套間隔，望市景，去年，原業主連1個車位以約3680萬放賣，最終放盤9個月後以市價3630萬交吉易手，前後只微減50萬。屋苑最新提供約10個放賣盤，絕大部份屬連租約放盤，最平單位連車位叫價約2980萬起，惟不能安排睇樓。



高氏指出，市場購買力於3月份釋放，當時跑馬地仍有不少放盤貼市放售，利好該月買賣，有部份買家擔心「遲買愈貴」，還會選擇不還價入市。區內多個平盤經過一輪消耗後，跟著便是少數業主開始封盤不賣，市場上，4月的盤量較上一個月少約100個，惟市場現有盤源的叫價偏高，準買家都觀望後市。睇樓客以自用家庭客為主，傾向選擇交吉單位，即使有些放盤尚有短時間完滿租約後交吉，他們都不太考慮，若有屋苑進行大維修工程也可免則免。



紀雲峰「無樓睇」5100萬沽



美聯物業李志強又提到，由嘉里建設發展、位於山光道的單幢豪宅紀雲峰，樓齡約8年，提供129個單位，成交量不多。今年暫錄得約2宗成交，分別於3月及4月成交，最新個案為中層A室，實用面積1509方呎，外望司徒拔道一帶山景及豪宅，單位早於去年8月連租約放盤，連1個車位，原業主開價約5700萬，放盤多時後，終獲買家「無樓睇」下以5100萬承接，減幅約一成。屋苑最新有約18個放盤，惟全部屬連租約單位，買家未能上門睇樓。