高銀111億奪啟德商業地

樓面呎價1.28萬
啟德第4C區4號商業地皮於上周五截標時，共接獲六份標書，由高銀以逾111億，力壓其餘六間入標財團，每呎樓面地價為12888元。
高銀集團發言人稱，項目總投資額約160至180億，計劃興建地標式高級酒店和辦公大樓，對於再次投得啟德跑道地皮表示欣喜，對CBD 2及起動東九龍的長遠發展潛力充滿信心，認為該地皮是市區罕有的海濱商業用地。
另外，連同高銀金融早前投得的同區4B區4號住宅用地，集團將綜合策劃4B區4號和4C區4號兩個項目整體發展，務求發揮兩幅地皮最高價值，項目更將與集團經營的九龍灣高銀金融國際中心，產生協同效益。
啟德第4C區4號商業地皮鄰近郵輪碼頭，臨海坐擁維港海景，佔地11.5萬方呎，地積比率7.5倍，可建樓面86.3萬方呎，同時有30至50%樓面須作酒店用途，涉及26至43萬方呎。賣地章程列明，項目受不能拆售條款限制，意味發展商不可拆售物業。
逾三成面積須建酒店
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，地皮中標價較預期高，反映中標發展商看好該區發展，認為該項目可與同區系內項目產生協同效應，屬「志在必得價」。
美聯測量師行董事林子彬則表示，此項目規模大及限定部份面積作酒店及不可拆售等限制，加上毗鄰地皮年初曾流標，故入標反應已算不俗。