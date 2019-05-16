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屋苑紛錄用家承接

2019-05-16 列印
　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田碧濤花園雅芝閣低層E室，面積734方呎，三房一套間隔，以1000萬連車位沽出，呎價13624元，買家為自用客。原業主於01年以209萬購入，帳面獲利791萬。

　　利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山新港城F座低層2室，面積338方呎，兩房間隔，望海景，原叫價680萬，議價後減至650萬易手，呎價19231元。據悉，原業主於12年4月以300萬購入，帳面獲利350萬。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋景峰花園1座高層D室，面積463方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以475萬（自由市場價）購作入自住，呎價10259元，屬市價水平。
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