﻿大屋苑錄首置客承接

聚康山莊600萬易手
祥益客戶經理古文彬表示，屯門聚康山莊3座中層E室，面積428方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以600萬購入作自住，呎價為14019元，屬市場價成交。原業主於16年以約392萬購入，是次轉手帳面獲利約208萬。
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田帝堡城2座中層H單位，面積547方呎，兩房間隔，以820萬易手，呎價14991元。據了解，原業主則於10年以380萬購入，是次沽出單位獲利440萬。
利嘉閣市務經理許嘉揚表示，藍田麗港城11座低層F室，面積約517方呎，為兩房間隔，望內園景，議價後以832萬交吉沽出，呎價16093元。據了解，原業主於96年4月以約343.2萬購入，現轉手帳面獲利約488.8萬。
麗港城每呎16093元沽
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田碧濤花園雅芝閣低層E室，面積734方呎，三房一套間隔，以1000萬連車位沽出，呎價13624元。據了解，原業主於01年以209萬購入，帳面獲利791萬。
中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居7座中層D室，面積540方呎，三房間隔，以608萬沽出，呎價11259元。據了解，原業主於13年以318萬買入，現轉手帳面獲利290萬。