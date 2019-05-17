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﻿大屋苑錄首置客承接

2019-05-17 列印
■荃灣中心11座低層H室，議價後以478萬易手，呎價14753元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心11座低層H室，面積324方呎，議價後以478萬易手，呎價14753元，據悉，買家為自用客，原業主於07年以約80萬購入，轉手帳面獲利約398萬。

聚康山莊600萬易手

　　祥益客戶經理古文彬表示，屯門聚康山莊3座中層E室，面積428方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以600萬購入作自住，呎價為14019元，屬市場價成交。原業主於16年以約392萬購入，是次轉手帳面獲利約208萬。

　　中原分區營業經理侯惠良表示，沙田帝堡城2座中層H單位，面積547方呎，兩房間隔，以820萬易手，呎價14991元。據了解，原業主則於10年以380萬購入，是次沽出單位獲利440萬。

　　利嘉閣市務經理許嘉揚表示，藍田麗港城11座低層F室，面積約517方呎，為兩房間隔，望內園景，議價後以832萬交吉沽出，呎價16093元。據了解，原業主於96年4月以約343.2萬購入，現轉手帳面獲利約488.8萬。

麗港城每呎16093元沽

　　世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田碧濤花園雅芝閣低層E室，面積734方呎，三房一套間隔，以1000萬連車位沽出，呎價13624元。據了解，原業主於01年以209萬購入，帳面獲利791萬。

　　中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居7座中層D室，面積540方呎，三房間隔，以608萬沽出，呎價11259元。據了解，原業主於13年以318萬買入，現轉手帳面獲利290萬。
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