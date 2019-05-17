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﻿筲箕灣形薈2.1萬租出

2019-05-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣形薈1B座高層C室單位，面積為489方呎，兩房間隔，以月租2.1萬租出，呎租約42.9元。

　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城夏宮閣中層F室，面積580方呎，兩房間隔，議價後以2.4萬租出，呎租約41.4元，業主於18年12月以約1010萬購入，租金回報2.9厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座高層G室，面積455方呎，屬兩房間隔，獲租客以2萬租入，呎租約44元，據了解，業主於13年以598萬購入，按買入價計算，租金回報約4厘。

　　中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座高層A室，面積1129方呎，三房連套房間隔，以64000元租出，呎租57元。
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