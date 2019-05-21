﻿市場氣氛不俗 北角半山豪宅中型單位成交量穩

北角半山交投量穩定，現市場以2000萬元以上的大單位缺盤，近期成交集中於中型單位，作價約1300萬至1500萬元，其中老牌屋苑寶馬臺，4月錄得6宗成交，高層3房戶，放盤不足1個月，以1380萬元「零議價」交吉易手。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍則表示，北角半山於3月及4月的豪宅交投氣氛持續，分別錄得約19宗及約17宗買賣，區內睇樓量仍然理想，因為自中環灣仔繞道今年初通車後，增加港島區往來東西兩區的通勤度，加上北角半山豪宅價錢較港島其他豪宅區，相對容易入場，因此有部份外區客前來覓盤，大部份作換樓自用，亦有少部份作投資用途，故不論任何大小面積單位都有興趣。雖然如此，但區內約2000萬元以上的單位已出現缺盤，因此大型單位可安排睇樓的機會較困難。



寶馬山花園僅15伙放售



事實上，4月份交投亦以中型單位主導，銀碼介乎約1300萬元至1500萬元，一些主打大單位的屋苑，如賽西湖大廈、海天峰等，都未有「開齋」。黃氏透露，指標豪宅寶馬山花園3月錄得3宗成交後，4月也未有開單，現有放售盤約15個，較3月少約一成。屋苑3月的平均呎價約20335元，其中3座中層A室，實用面積871方呎，原業主1月以約1850萬元放售，最終以市價1815萬元沽出，實用呎價約20838元，整體減幅不足2%。現時，與上址同類型的3房單位，入場費跳升至約2000萬元，業主議幅有限，甚至可能企硬不議價。



中原地產副分區營業經理李嘉寶表示，不少準買家前來北角半山睇樓，都找尋3房1套單位，而且要求連車位，即使區內部分屋苑樓齡偏大，但價錢合理的話都會接受，至於業主叫價普遍硬淨，基本上沒有議價空間。其中，坐落於卑利瑪臺的寶馬臺，屬區內老牌屋苑，主打3房1套單位，每個單位都附設車位，價錢上較同區屋苑低水，4月成交彈升至約6宗，造價約1230萬至1388萬元不等，平均呎價約18066元。



寶馬臺「零議價」1380萬沽



李氏稱，寶馬臺高層D室，實用面積728方呎，外設露台，享有向南的山景，連1個車位，原業主放盤不足1個月後，於4月中旬成功「零議價」以1380萬元交吉易手。屋苑另一高層D室，與上址高兩層，同一實用面積，於3月初才以1260萬連1個車位成交，同類型單位1個月內「低層貴過高層」，相距約9.5%。屋苑最新盤量減至約5、6個，而且大部份屬連租約單位，入場價升至約1400萬元。



豐林閣高層每呎20193元



美聯物業高級分區營業經理胡宗樂稱，位於寶馬山道的豐林閣，由2座大廈組成，僅提供76個單位，交投不多。屋苑於4月最新錄得1座高層C室，實用面積728方呎，2房間隔，外望山景，單位連1個車位於1月以約1480萬元放賣，可安排睇樓，期間有數組客人洽購，惟還價與原業主意向價相差約3%，直至有外區租客睇中，斥1470萬元承接自用，每方呎20192元屬市價成交，整體減幅少於1%。目前，市場暫時未有與上址同類型的放盤，只有約2個3房單位放售，最平叫價約2980萬元起。