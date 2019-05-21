﻿屋苑紛錄首置客承接

綠悠軒兩房575萬成交
祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門豫豐花園7座高層A室，面積362方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以528萬元購入作自住，呎價14586元，屬市價水平。原業主於15年以350萬購入，是次轉手帳面獲利178萬元。
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭6座低層C室，面積816方呎，三房連套房間隔，議價後以908萬元易手，呎價11127元。原業主於14年以675萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利233萬元。
利嘉閣經理許兆信稱，元朗YOHO MIDTOWN第9座低層E室，面積538方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，議價後以868萬元易手，呎價16134元。據悉，原業主於10年以392萬購入，現轉手帳面獲利476萬元。
翠擁華庭減價172萬沽
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山翠擁華庭6座低層C室，面積816方呎，三房間隔，望山景，原開價1080萬元，減價172萬元，以908萬元易手，呎價11127元。據了解，原業主於14年以675萬元購入，帳面獲利233萬元。中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺中心K座低層2室，面積510方呎，三房間隔，以630萬元易手，呎價12353元。