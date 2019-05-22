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﻿藍灣半三房呎租51元

2019-05-22 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層D室，面積648方呎，屬3房間隔，以3.3萬租出，呎租50.9元，據了解，業主於07年以576.8萬購入，按買入價計算，租金回報約6.9厘。

  香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳蔚藍灣畔3座中低層H室，面積566方呎，兩房間隔，望內園景，以2萬租出，呎租約35.3元。據悉，業主於17年7月以約680萬購入，現享回報約3.5厘。

  香港置業首席分區董事方文偉表示，大角咀利奧坊‧曉岸2座中層E室，面積203方呎，開放式間隔，望泳池景，月租1.25萬，呎租61.6元，據悉，新租客為從事銀行業，業主於19年3月以約418萬購入，現享回報約3.6厘。
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