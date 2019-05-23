﻿粉嶺牽晴間兩房535萬易手

美聯助理聯席董事李聖智表示，小西灣藍灣半島1座高層H室，面積566方呎，三房連套房間隔，望園景，以1035萬易手，呎價18286元。原業主於07年以350萬購入，轉手帳面獲利685萬。
藍灣三房1035萬沽
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門悅湖山莊1座中層K室，面積431方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以482.5萬（自由市場價）購入作自住，呎價11195元，屬市價成交。原業主於09年以81萬購入，是次轉手帳面獲利401.5萬。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園4座低層G室，面積368方呎，兩房間隔，望市景，議價後以599萬沽出，呎價16277元。據了解，原業主於16年5月以390萬購入，持貨剛滿3年SSD捆綁期即轉手，帳面獲利209萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山錦鞍苑A座中層5室，面積401方呎，兩房間隔，享海景，以576萬（自由市場價）沽出，呎價14364元。原業主於15年以405萬（已補地價）購入，帳面獲利171萬。
金獅每呎1.74萬易手
中原區域營業董事黎宗文表示，大圍金獅花園2期D座低層1室，面積306方呎，兩房間隔，議價後以535萬易手，呎價17484元。