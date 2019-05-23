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﻿筲箕灣形薈呎租55元

2019-05-23 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1A座中層H室，面積281方呎，開放式間隔，望開揚市景，獲租客以1.55萬租入，呎租55.2元。據了解，業主於16年以576.1萬購入，按買入價計算，租金回報3.2厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連1座高層D室，面積263方呎，月租1.05萬，呎租39.9元。業主於16年以311萬購入，租金回報率達4.1厘。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳南豐廣場6座高層G室，面積375方呎，兩房間隔，望內園景，以1.5萬租出，呎租40元。業主於05年以168萬購入，現享回報10.7厘。

　　中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園G座中層3室，面積524方呎，兩房間隔，以21800元租出，呎租41.6元。
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