康怡兩房968萬易手
中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園H座中層15室，面積531方呎，兩房間隔，望樓景，議價後以968萬易手，呎價18230元。據悉，原業主於07年以340萬購入，帳面獲利628萬。
利嘉閣市務經理許喜龍稱，荃灣麗城花園3期5座高層C室，面積742方呎，三房連套房間隔，享部份山景及海景，原叫價980萬，議價後減價32萬，以948萬沽出，呎價12776元。據悉，原業主於10年6月以375萬購入，現轉手帳面獲利573萬。
世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑H座高層01室，面積473方呎，兩房間隔，望山景，獲用家以485萬易手，呎價10254元，屬市價水平。據悉，原業主於12年以215萬購入，帳面獲利270萬。
美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳居屋安寧花園6座中層E室，面積583方呎，三房間隔，獲區內客以750萬（自由市場價）承接，呎價12864元。
安寧花園呎價1.28萬沽
中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍天頌苑O座中層13室，面積539方呎，以425萬（綠表價）易手，呎價7885元。原業主於10年以79.96萬（居二價）購入，現轉手帳面獲利345.04萬。