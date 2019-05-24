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﻿筲箕灣形薈月租1.48萬

2019-05-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1A座中層G室，面積281方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以1.48萬租入，呎租52.7元。據了解，業主於16年10月以584.44萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣泓景臺3座中層D室，面積492方呎，兩房間隔，望樓景，月租2.05萬，呎租41.7元，業主於12年以約422萬購入，現享回報約5.8厘。

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山星漣3B座高層E室，面積768方呎，三房連套房間隔，議價後以38000元租出，呎租49.5元。

　　業主於17年以1221萬購入，是次租出單位可享約3.7厘租金回報。
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