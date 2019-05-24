﻿俯瞰維港海景 峯景大廈吊燈點綴時尚廳堂

北角半山老牌豪宅林立，物業地勢所處較高，不少單位景致開揚。如是次精選雲景道的老牌豪宅苑峯景大廈，實用面積1733方呎，廳堂空間偌大闊落，備有瑰麗堂皇的靚裝潢，廳內闊窗，居高臨下，俯瞰維港海景。



峯景大廈於1965年入伙，樓高20層，提供200個單位，所有單位以大戶開則，最細實用面積亦有1163方呎，項目自設泳池及停車場。物業外貌略呈弧形，早已翻新外牆及更換喉管，矗立於雲景道，毗鄰雲峯大廈及富豪閣等屋苑，步行數分鐘便到達賽西湖公園，提供大量綠化及康樂用地。此外，北角半山一帶學校林立，包括國際學校，如漢基國際學校。



3房1套連1車位



走訪的單位位於大廈的高層戶，實用面積1733方呎，長方形大廳空間特大而寬敞，整體佈置貴氣高雅，地面鋪有木紋地板，牆身以不同質料裝潢，天花四邊以燈槽作照明，視覺上樓底更高。客飯兩廳佈局分明，客廳放有深藍色地氈，與淺色沙發形成對比，對面則是深色木面的電視特色牆。飯廳面積足夠擺放一組8人餐桌椅，枱面以方形設計，擺放東西綽綽有餘，再配上大型燈具，為偌大廳堂錦上添花。



單位擁有3房1套，位置主客分明，主人套房與客廳同一坐向，內籠貼上木系牆紙，空間足以放置大型雙人睡牀，窗台設有半腰高貯物櫃，並可眺望窗外的市景及遠海景。套房浴室亦悉心打造，與睡房區之間的牆身，改以半身玻璃透光，需要時可拉下窗簾遮光，一室放有大浴缸，另一邊位置分別為坐廁及衣帽間，間隔做到乾濕分明效果。



至於2個客房位置則鄰近廚房，間隔亦十分充裕，擺放單人牀後，還有大量空間容納大型衣櫃及工作書桌，兩房的景觀則外望寶馬山的部份山景，附近為賽西湖大廈及樹仁大學校舍。