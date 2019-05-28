嘉湖呎價1.09萬易手
美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳新寶城4座中層F室，面積377方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，以600萬成交，呎價15915元。據了解，原業主於10年以215.7萬購入，是次轉手帳面獲利384.3萬。
香港置業市務經理（銷售）文華表示，長沙灣喜薈2座中層E室，面積397方呎，一房間隔，望樓景，議價後以710萬易手，呎價17884元，新買家為首置客。原業主於15年以544.1萬購入，是次轉手帳面賺165.9萬。
中原高級分行經理張子榮表示，荃灣麗城花園3期2座高層B室，面積742方呎，三房連套房間隔，享山景，以910萬沽出，呎價12264元，買家為區內租客。原業主於91年以110.05萬購入，帳面獲利799.95萬。
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，奧運站凱帆軒2座中層D室，面積465方呎，兩房間隔，以855萬易手，呎價18387元。據了解，原業主於14年1月以570萬購入，帳面獲利285萬離場。
泓景臺兩房925萬沽
利嘉閣聯席董事謝正表示，長沙灣泓景臺7座中層D室，面積512方呎，兩房間隔，望內園景，以925萬易手，呎價18066元。據了解，原業主於07年以278萬購入，帳面獲利647萬。