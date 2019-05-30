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﻿形薈開放式租1.5萬

2019-05-30 列印
        市場觀望氣氛濃厚，不少準買家轉投租賃市場，帶動租賃個案。港置高級聯席董事朱永健表示，筲箕灣形薈2座低層D室，面積約318方呎，屬開放式間隔，坐向西北，外望開揚遠景，以約1.7萬放盤約3個月，終經議價後減租2000元至1.5萬成交，並獲單身人士承租，呎租約47.2元。業主於2016年10月以約595.4萬購入上址，現享租金回報約3厘。

        美聯首席高級營業經理黃家樂稱，馬鞍山薈晴1座中層B3室，面積約337方呎，屬1房套間隔，外望樓景，原叫價約1.5萬放租10天，議價後終以1.4萬成交，呎租約41.5元。業主於2016年10月份以約487.4萬購入上址，現享租金回報約3.4厘。

        中原副分區營業經理趙國華表示，大圍金獅花園2期C座高層05室，面積321方呎，屬2房間隔，獲3名內地生以1.5萬承租，並預繳一年租金，以方便新學年上學，呎租約46.7元。業主於2011年以188萬購入單位，現可享約9.6厘租金回報。

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