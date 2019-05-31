珀麗灣兩房646萬沽
中原分區營業經理王勤學表示，元朗世宙2座高層K室，面積646方呎，三房連套房間隔，議價後以930萬成交，呎價14396元。據悉，原業主於15年以877.8萬購入，帳面獲利52.2萬。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門澤豐花園2座高層A室，面積479方呎，兩房設計，獲區內換樓客垂青，以500萬（自由市場價）購入作自住，呎價10438元，屬市價成交，買家為區內客。原業主於15年以265.32萬（自由市場價）購入，轉手帳面獲利234.68萬。
利嘉閣高級分區經理梁敬嚴稱，將軍澳天晉IIIA第2B座低層D室，面積355方呎，一房連開放式廚房間隔，望園景，以728萬沽出，呎價20507元。據了解，原業主於14年以509.2萬購入，現轉售帳面獲利約218.8萬。
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀奧城‧西岸低層B室，面積263方呎，一房間隔，以596萬易手，呎價22662元。據了解，原業主於13年以463萬購入，帳面獲利133萬。
清水灣半島呎價1.41萬
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳清水灣半島6座高層D室，面積521方呎，採兩房間隔，議價後以738萬易手，呎價14165元，原業主於02年以207萬購入，帳面獲利531萬。