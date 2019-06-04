﻿交投保持平穩 元朗豪宅貼市放盤逐漸減少

元朗一帶的洋房近月樓價稍為上升，但在買家積極入市下，交投仍能保持平穩，而且更不乏大碼成交，包括有天巒約2600方呎大屋，以約4100萬易手；此外，加州花園亦有撻訂重售賣貴18萬個案。



元朗洋房屋苑交投氣氛向好，美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，區內的洋房於4月及3月均錄約19宗買賣，而往常一般錄約13、14宗，可以說交投表現不俗。



加州花園1367呎賣1588萬



其中，區內大型洋房群加州花園的洋房呎價穩步上揚，美聯物業助理區域經理雷惠德表示，加州花園在4月共錄約5宗買賣，實用呎價約1.1萬至1.2萬水平，而3月屋苑同錄約5宗買賣，呎價則約1.05萬至1.1萬，反映準買家未有因樓價向上，而明顯放慢入市步伐。



雷氏又提到，隨着樓價向上，加州花園新近錄買家撻訂後重售，賣貴18萬的個案，該宗成交為加州花園金粟徑雙號屋，實用面積1367方呎。據了解，業主在4月初以1570萬將洋房賣出，期後買家撻訂，業主將洋房重售，不足1個月再以1588萬沽出，呎價11617元，屬近期理想呎價。



加州花園及加州豪園的貼市放盤約有40個，較早2個月約50個減少，而近2個月少有900多方呎洋房易手，現時該類洋房的入場叫價約1250萬，至於大一級的約1300多方呎洋房，入場叫價約1650萬。



錦綉連大花園每呎1.5萬



至於，在加州花園西南方距離不遠的錦綉花園，提供逾5000座洋房，故區內買賣交投亦一向較集中在錦綉花園，美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，4月份錦綉花園錄約11宗成交，3月錄10宗，交投持續。



其中，以800多方呎細洋房較受買家垂青，鄔銘洛透露，其中1宗因連特大花園，以理想價售出，該洋房為錦綉花園B段第七街單號，實用面積840方呎，連約1600方呎花園，其他同類洋房花園面積一般只有約500方呎，故屬罕有盤源，放售約1個月，原開價1450萬，經買家議價後，終以1320萬成交，呎價15714元，造價較同類洋房，高出約近200萬。



中原地產分區經理巫國榮指出，現時錦綉花園800多方呎洋房造價升至貼近1200萬水平，較1個多月前約1050萬至1100萬上升。在4月底新近1宗成交為J段第一城雙號屋，實用面積848方呎，放盤約2個月，原叫價1200萬，在當時叫價算偏高，近月一些較平盤源陸續初消化，日前終以1165萬售，呎價13738元。



現時錦綉花園約有70個放盤，較2個月前的100個減少，800多方呎入場叫價約1200萬，至於稍大一些的900多至1000餘方呎洋房，叫價約1300萬至1500萬水平。



天巒議價後4100萬承接



另附近的上水大型洋房群天巒不乏大碼成交，中原地產市務經理譚永康表示，天巒4月錄約5宗買賣，當中3宗是面積約2600多方呎，造價約4000萬成交，屬近月少見。



其中1宗為琉森大道單號屋，實用面積2621方呎，連約2063方呎花園，開價約5000萬，議價後以4100萬沽出，呎價15643元。



譚永康指，目前天巒的「啱價」放盤只有約30個，屋苑的入場洋房面積約1500多方呎，叫價約由2300萬起，至於大一級約2000多方呎洋房，入場價則約3000萬水平。