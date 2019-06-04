美孚呎價1.54萬易手
美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水中心2座中層C室，面積330方呎，兩房間隔，以515萬易手，呎價15606元，買家為同區分支家庭客。原業主於15年以409.5萬購入，轉手帳面獲利105.5萬。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑A座低層1室，面積363方呎，獲區外首置客垂青，以436.8萬（自由市場價）購入作自住，呎價12033元，屬市場價成交。
世宙兩房677萬沽
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層E室，面積496方呎，兩房間隔，望園景，原叫價880萬，放盤一個月，減價40萬，獲用家以840萬承接，呎價16935元，屬市價水平。據了解，原業主於15年2月斥719萬購入，帳面獲利121萬。
利嘉閣高級經理張家偉稱，元朗世宙1座中層B室，面積429方呎，兩房設計，望開揚景，以677萬獲外區客承接，呎價15781元。原業主於16年以545.1萬購入，轉手帳面獲利131.9萬。
美聯高級分區營業經理李錦榮表示，東涌昇薈6座中高層B室，面積1034方呎，三房間隔，以1400萬易手，呎價13540元。原業主於15年以835.56萬購入，是次轉手帳面獲利564.44萬。