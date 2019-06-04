全球停飛的波音737 MAX型號客機，再發現有新問題，美國聯邦航空管理局表示，已經收到波音公司通知，得悉在全球超過三百架波音737 MAX及較舊型號的737 NG客機中，發現有機翼部件製造不良，需要盡快更換。波音公司回應指，未接獲該批機件有問題的消息。 被發現製造不良的是安裝在機翼前端的前緣縫翼軌道部件，由波音一個供應商生產。前緣縫翼是一塊可移動的面板，通常在飛機升降時展開，以提供額外的升力；而展開後機翼之間有一道狹長縫隙，可以讓氣流通過。軌道則用來引導縫翼，內置於機翼內；而前緣縫翼的主要功能在於提高飛機的失速臨界迎角，讓飛機起飛時不至於機頭拉得過高而造成突然失速，亦能有效...

2019-06-04