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﻿屋苑紛錄用家承接

2019-06-04 列印
■樓市保持平穩，二手再錄用家市價承接。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分行經理余考成表示，荔枝角美孚新邨蘭秀道40號中層C室，面積926方呎，三房連套房間隔，望開揚景，以1428萬沽出，呎價15421元，屬市價成交，買家為用家。原業主於14年以850萬購入，轉手帳面獲利578萬。

美孚呎價1.54萬易手

　　美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水中心2座中層C室，面積330方呎，兩房間隔，以515萬易手，呎價15606元，買家為同區分支家庭客。原業主於15年以409.5萬購入，轉手帳面獲利105.5萬。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑A座低層1室，面積363方呎，獲區外首置客垂青，以436.8萬（自由市場價）購入作自住，呎價12033元，屬市場價成交。

世宙兩房677萬沽

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層E室，面積496方呎，兩房間隔，望園景，原叫價880萬，放盤一個月，減價40萬，獲用家以840萬承接，呎價16935元，屬市價水平。據了解，原業主於15年2月斥719萬購入，帳面獲利121萬。

　　利嘉閣高級經理張家偉稱，元朗世宙1座中層B室，面積429方呎，兩房設計，望開揚景，以677萬獲外區客承接，呎價15781元。原業主於16年以545.1萬購入，轉手帳面獲利131.9萬。

　　美聯高級分區營業經理李錦榮表示，東涌昇薈6座中高層B室，面積1034方呎，三房間隔，以1400萬易手，呎價13540元。原業主於15年以835.56萬購入，是次轉手帳面獲利564.44萬。
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