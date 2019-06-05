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﻿輝鴻閣三房月租4.3萬

2019-06-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理莊濟勳表示，西半山輝鴻閣高層E室，面積1081方呎，三房連套房間隔，望開揚及部份海景，獲租客以4.3萬租入，呎租39.8元。據了解，業主於90年以340萬購入，按買入價計算，租金回報約15.2厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣昇悅居1座中層B室，面積517方呎，兩房間隔，望園景，以2.05萬租出，呎租39.7元。據悉，新租客為家庭客，業主於09年以約370萬購入，現享回報約6.6厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門華都花園3座高層G室，面積404方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.25萬承租，呎租30.9元。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門怡樂花園1座中層C室，面積511方呎，以1.3萬「即睇即租」，呎租25.4元。
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