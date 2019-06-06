  • 2019年6月6日 星期四
  • 32º
  • 69%
熱門： 交通補貼都會票同性伴侶貓咪張健華

日報新聞 > 地產

﻿明德園四房2240萬易手

2019-06-06 列印
  豪宅再錄成交個案，利嘉閣高級經理雷敏儀透露，何文田明德園中高層C室，面積約1507方呎，採4房連套房及工人房套間隔，另連車位，望開揚景，單位原先叫價2400萬，經議價後減價160萬，以2240萬易手，呎價14864元。據悉，原業主於14年10月，以約1850萬購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約390萬，屋苑現時僅有1個買賣放盤，叫價為2000萬。

        利嘉閣市務經理高偉鴻表示，跑馬地恒豐大廈極低層A室，面積約462方呎，採兩房間隔，望可享景觀，新近以980萬易手，呎價21212元。據了解，原業主於04年11月以約200萬購入上述物業，持貨15年，現轉手帳面獲利約780萬元，物業升值約3.9倍，屋苑現時僅有1個放盤，叫價1150萬。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd