﻿換樓客頻睇盤 西貢豪宅紛錄減價成交個案

近期，西貢區連錄多宗洋房買賣，如有外區換樓客睇樓兩周，最終睇中指標豪宅匡湖居連大花園及船位洋房，作人價約3380萬。另位於白沙灣的溱喬有洋房減價300萬，以市價2200萬易手，現時，市場少於5座洋房放售。



中原地產副區域營業董事陳沛堯稱，西貢區豪宅交投於今年第一季並不活躍，每月僅有約1、2宗零星個案，然而踏入第二季，情況有所好轉，4月共錄得約6宗買賣，為暫時今年區內表現最好的月份。多了換樓客出動睇樓，若單位是業主自住，大部份都願意開門予準買家參觀，不過他們普遍叫價更硬淨，目前整體叫價較4月高約3%至5%。



睇樓量方面，近期約3、4成客人對區內洋房有興趣，目標價錢由約2000萬至7000萬不等，並重視屋苑管理及配套等。事實上，4月份的成交中，不乏洋房屋苑，如匡湖居、溱喬及白沙灣花園等，成交價介乎約2138萬至3400萬。



陳氏提到，大型豪宅屋苑匡湖居，自設會所及商場，加上位置鄰近白沙灣，駕車出市區都方便，因此較受買家歡迎，屋苑於年初至今暫時錄得3宗，包括2宗為洋房買賣，最新一宗於4月錄得，成交為J段單號屋，實用面積1530方呎，擁有4房1套間隔，外連1011方呎大花園，附設1個船位。據了解，外籍原業主於2004年持有該單位，因離港關係需要賣出單位，約半年前以約3600萬放盤，可以安排買家睇樓，最後有外區換樓客睇樓約兩星期後，斥3380萬承接上址作自用，呎價約22092元，屬市價，單位減幅約6%。



匡湖居4房連船位3380萬承接



匡湖居沿湖興建的洋房，部份都設有船位，但市場買賣盤源不多，現時屋苑約15間洋房正放售，當中約三分之一設有船位，而這類單位的最平叫價約3580萬起。



中原地產陳沛堯又透露，西貢區本月暫時錄得2宗成交，其中一宗位於溱喬，項目坐落於白沙灣，位置自成一隅，清一色提供洋房，單位總數63個。



溱喬減價「3球」2200萬沽



屋苑本身盤源不多，但於上月及本月連錄成交，先有雙號屋沽出，單位實用面積1232方呎，成交價約2138萬，及後本月亦有單號屋易手，該洋房實用面積1250方呎，樓高2層，附有靚裝，設有600方呎花園，原業主叫價約2500萬放售，放盤約3個月後，減價「3球」，以市價2200萬成交。目前，溱喬少於5座洋房放售，入場價約2300萬。



另外，寶石小築同樣是區內的洋房屋苑，位於西貢公路，毗鄰溱喬及立德台，屋苑規模較細，提供20間洋房，故成交甚少。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄透露，市場於上月錄得屋苑一個雙號屋成交，單位實用面積1294方呎，樓高2層，設有車庫及花園，享有開揚山景。原業主早於約2年前已開始放盤，但態度不太積極，直至今年才確實放賣，叫價約2500萬，最終以市價2350萬易手。



寶石小築山景2350萬易手



寶石小築現時分別各有1個租盤及放賣盤，其中雙號屋放盤，實用面積1294方呎，業主以約4500萬交吉放售，叫價較上址作價相距逾9成。