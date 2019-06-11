嘉湖兩房520萬易手
美聯高級區域經理關穎賢表示，奧運站凱帆軒3座高層E室，面積447方呎，兩房間隔，獲換樓客承接，成交價866萬，呎價19374元，據悉，原業主於08年斥資333萬購得，是次轉手帳面獲利533萬。
香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站柏景灣10座中層G室，面積466方呎，兩房間隔，以1050萬沽出，呎價22532元，據悉，業主於07年以365萬購入，是次轉手帳面獲利685萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門龍門居3座中層B室，面積592方呎，三房間隔，獲區內綠表客垂青，以500萬（居二市場價）購入作自住，呎價8446元。
利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山海濤居4座高層C室，面積404方呎，兩房間隔，以730萬易手，呎價18069元。據了解，原業主於14年以478萬購入，現沽出帳面獲利252萬。
中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺逸峯5座中層G室，面積455方呎，兩房間隔，以650萬易手，呎價14286元。原業主則於13年以392萬購入，是次易手帳面獲利258萬離場。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門怡樂花園3座中層C室，面積511方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青，以580萬購入作自住，呎價11350元。