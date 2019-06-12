﻿上水中心兩房483萬易手

美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城8座高層E室，面積619方呎，三房一套間隔，獲同區換樓客承接，以972萬成交，呎價15703元。原業主於02年以232萬購入，是次轉手帳面獲利740萬。
嘉湖兩房「即睇即買」
祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座中層F室，面積449方呎，兩房設計，獲外區客垂青，以507.5萬「即睇即買」購入，呎價11303元，屬市價水平。原業主於10年以143.5萬購入，轉手帳面獲利364萬。
利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌水藍天岸5座低層B室，面積568方呎，兩房間隔，望海景，原叫價880萬，及後減價62萬，以818萬沽出，呎價14401元。據悉，原業主於11年以480萬購入，現轉手帳面獲利338萬。
建華花園呎價1.76萬
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角建華花園中層C室，面積397方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以700萬承接，呎價17632元，屬市價水平。據了解，原業主於07年以266萬購入，帳面獲利434萬離場。
祥益分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪廷9座低層C室，面積510方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以598萬承接，呎價11725元。