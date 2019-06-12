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﻿上水中心兩房483萬易手

2019-06-12 列印
■上水中心兩房單位以483萬易手，呎價14636元。資料圖片
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，上水中心3座低層B室，面積330方呎，兩房間隔，以483萬易手，呎價14636元。原業主於12年以200萬購入，是次易手帳面獲利283萬離場。

        美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城8座高層E室，面積619方呎，三房一套間隔，獲同區換樓客承接，以972萬成交，呎價15703元。原業主於02年以232萬購入，是次轉手帳面獲利740萬。

嘉湖兩房「即睇即買」

　　祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座中層F室，面積449方呎，兩房設計，獲外區客垂青，以507.5萬「即睇即買」購入，呎價11303元，屬市價水平。原業主於10年以143.5萬購入，轉手帳面獲利364萬。

　　利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌水藍天岸5座低層B室，面積568方呎，兩房間隔，望海景，原叫價880萬，及後減價62萬，以818萬沽出，呎價14401元。據悉，原業主於11年以480萬購入，現轉手帳面獲利338萬。

建華花園呎價1.76萬

　　世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角建華花園中層C室，面積397方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以700萬承接，呎價17632元，屬市價水平。據了解，原業主於07年以266萬購入，帳面獲利434萬離場。



　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪廷9座低層C室，面積510方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以598萬承接，呎價11725元。
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