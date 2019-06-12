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﻿嘉亨灣兩房月租2.7萬

2019-06-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣2座高層E室，面積490方呎，兩房間隔，獲租客以2.7萬租入，呎租55.1元。據了解，業主於13年12月以698萬購入，按買入價計算，租金回報4.6厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣8座低層F室，面積457方呎，兩房間隔，望內園景，以2.1萬租出，呎租46元。據悉，業主於17年以850萬購入，租金回報約3厘。

　　中原分行經理麥偉成表示，粉嶺牽晴間1座低層C室，面積433方呎，兩房間隔，議價後以14000元獲承租，呎租32.3元。據了解，業主於13年以339萬購入，是次租出單位可享約5厘租金回報。
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