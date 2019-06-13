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﻿第一城兩房525萬沽

2019-06-13 列印
■沙田第一城52座低層E室，面積284方呎，兩房間隔，經議價後以525萬成交沽出。資料圖片
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，沙田第一城52座低層E室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以525萬成交，呎價18486元，據悉，買家為用家。原業主於13年以309萬購入，轉手帳面獲利216萬。

  中原分區營業經理王勤學表示，元朗尚築高層5室，面積273方呎，開放式間隔，以404萬沽出，呎價14799元。

  香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣One New York高層B室，面積238方呎，一房間隔，望開揚景，議價後以506萬沽，呎價21261元，據悉，買家為首置客。原業主於11年以213萬購入，是次轉售帳面賺293萬。

  世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山富寶花園11座高層B室，面積591方呎，三房間隔，原叫價670萬（未補地價），減至660萬（自由市場價）易手，呎價11168元。據了解，原業主於14年以470萬（已補地價）買入，帳面獲利190萬。

  祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門兆康苑F座低層2室，面積568方呎，三房間隔，獲外區上車客垂青，以562萬（自由市場價）購入作自住，呎價9894元，屬市場價成交。原業主於14年以約280萬（自由市場價）購入，帳面獲利282萬。

淘大每呎1.89萬易手

  利嘉閣助理分區經理鮑允中稱，牛頭角淘大花園P座高層3室，面積322方呎，一房間隔，以610萬獲承接，呎價18944元。據了解，原業主於14年8月以408萬購入，現轉手帳面獲利202萬。
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