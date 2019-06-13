﻿第一城兩房525萬沽

中原分區營業經理王勤學表示，元朗尚築高層5室，面積273方呎，開放式間隔，以404萬沽出，呎價14799元。
香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣One New York高層B室，面積238方呎，一房間隔，望開揚景，議價後以506萬沽，呎價21261元，據悉，買家為首置客。原業主於11年以213萬購入，是次轉售帳面賺293萬。
世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山富寶花園11座高層B室，面積591方呎，三房間隔，原叫價670萬（未補地價），減至660萬（自由市場價）易手，呎價11168元。據了解，原業主於14年以470萬（已補地價）買入，帳面獲利190萬。
祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門兆康苑F座低層2室，面積568方呎，三房間隔，獲外區上車客垂青，以562萬（自由市場價）購入作自住，呎價9894元，屬市場價成交。原業主於14年以約280萬（自由市場價）購入，帳面獲利282萬。
淘大每呎1.89萬易手
利嘉閣助理分區經理鮑允中稱，牛頭角淘大花園P座高層3室，面積322方呎，一房間隔，以610萬獲承接，呎價18944元。據了解，原業主於14年8月以408萬購入，現轉手帳面獲利202萬。