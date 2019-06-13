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﻿聽濤雅苑三房呎租31.7元

2019-06-13 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑5座中層H室，面積788方呎，3房間隔，享開揚景觀，以月租2.5萬獲承租，呎租31.7元，據了解，業主於98年1月以456萬購入，可享租金回報6.6厘。

  香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站柏景灣6座中層G室，面積466方呎，2房間隔，望內園景，以2.05萬租出，呎租約44元，業主於19年2月以約920萬購入，租金回報2.7厘。

  利嘉閣助理分區經理鄭敬曦透露，西半山寶翠園1座高層A室，面積約899方呎，為3房連套房間隔，獲租客以50000元承租，呎租約56元，據悉，業主於12年以約1638萬購入，現租出可享租金回報率約3.7厘。
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