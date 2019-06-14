海怡半島呎價1.79萬
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑10座高層E室，面積789方呎，三房連套房間隔，議價後以1180萬易手，呎價14956元。原業主於97年以646萬購入，是次沽出單位帳面獲利約534萬。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣海欣花園3座高層H室，面積507方呎，兩房間隔，望園景，以763萬易主，呎價15049元。據了解，原業主於12年以339萬購入，現轉手帳面獲利424萬。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角威明閣頂層連天台戶，面積370方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價668萬，議價後獲用家以640萬承接，呎價17297元，屬市價水平。據了解，原業主於01年以136萬購入，帳面獲利504萬。
中原副區域營業經理洪文鋒表示，粉嶺囍逸2座中層E室，面積294方呎，一房間隔，議價後以480萬獲承接，呎價16327元。據悉，新買家為用家，原業主則於16年以345萬購入，帳面獲利135萬。
威明閣市價640萬易手
美聯高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山迎海．星灣18座低層A室，面積798方呎，三房間隔，望海景，議價後以1320萬易手，呎價16541元。原業主於14年以927.1萬購入，轉手帳面獲利392.9萬。