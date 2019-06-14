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﻿太古城兩房月租2.5萬

2019-06-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城金星閣低層E室，面積582方呎，兩房間隔，議價後以2.5萬租出，呎租43元。業主於07年以約375萬購入，現享約8厘租金回報。

　　美聯高級營業經理劉志偉表示，奧運站浪澄灣3座中高層F室，面積550方呎，兩房間隔，望海景，月租2.38萬，呎租43.3元。據了解，業主於09年以約434萬購入，回報率約6.6厘。

　　利嘉閣高級市務經理李琪峰稱，何文田皓畋9座極低層C室，面積548方呎，兩房間隔，望內園景，獲租客以23000元承租，呎租42元。

　　美聯營業經理曾祥聰表示，屯門豫豐花園10座中層D室，面積568方呎，三房間隔，享山景，月租1.43萬，呎租25.2元。
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