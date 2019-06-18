﻿環境清幽怡人 仁禮花園簡約雅廳趣味盎然

何文田山道乃九龍豪宅地段，純住宅區，環境寧靜，其中仁禮花園乃此地段上的老牌豪宅，以間隔好實用高見稱，是次介紹該屋苑的放盤，實用面積超過1800方呎，廳巨房大，內櫳裝潢華實並重，市場少有放盤。



仁禮花園於1987年入伙，共建3座，A及B座屬高級公務員宿舍，只有C座供二手買賣，提供57個單位，屋苑設有網球場、健身室、戶外游泳池等。位置上，何文田山道居住環境靜中帶旺，鄰近的窩打老道設有超級市場、各類民生小店及食肆等。還有，距離不夜城旺角也不遠，是消閒娛樂的好去處。



位處34名校網



此外，住戶可乘搭專線小巴往返旺角及油麻地一帶，終點為港鐵九龍站，出入尚算方便。另外，物業擁有名校網優勢，屬於小學34校網之內，中學為九龍城區，吸引不少具實力的家庭戶。



仁禮花園供應不多，所有單位均以大碼開則，而是次走訪C座中層C室，實用面積達1862方呎，曲尺形大廳佈置簡潔時尚，客飯兩廳佈局鮮明，客廳放置了L字形沙發、茶几、電視機櫃等大型家具，沙發後方更劃分了遊戲休憩區，則有木製動作模型椅子和扶手椅，附有不同大小的裝飾。飯廳則置有白色餐桌，旁邊置有大型畫作點綴， 配上多盞射燈，營造舒適環境。大廳以多窗設計，使室內陽光充沛之餘，亦有助形成對流風，外望何文田區內樓景。



房間分佈在走廊兩旁，各房間備有大窗戶，引光入室。主人睡房面積偌大，放置雙人牀後可三邊下牀，仍有大量走動空間。旁邊為八門大衣櫃，盡用大宅每寸空間。套廁實用性強，裝潢簇新，設計恍如酒店般，備有浴缸、特大橫鏡子及雙洗手盆，淋浴區位置闊落，並附有通風窗，有助排走濕氣。子女房間以白黃色作主調，放置大型家具不成問題，盡享私人空間。



另外，業主將其中一間房間改裝為書房，以木製家具佈置，書卷味濃。同時，單位設置衣帽間及連身鏡，既可收納衣飾，亦方便住戶打扮。廚房改以開放式設計，內櫳光猛明亮，備有基本廚具並設置吧枱，戶主可邀約親朋好友於假日相聚。