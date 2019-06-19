﻿家庭客源主導 九龍塘豪宅睇樓成交量俱平穩

九龍塘部份屋苑擁有名校網優勢，吸引有經濟能力的家庭客前來覓盤，而近期區內交投主要集中於廣播道的住宅，例如樓齡8年的尚御，新錄得地下連花園單位易手，連2個車位造價3550萬。



美聯物業高級客戶經理馮詩雅表示，九龍塘豪宅睇樓人流平穩，由於區內部份豪宅屋苑位處小學41校網，因此近期約6、7成客源屬家庭客，以本地客為主，他們目標找尋銀碼約2000萬至4000萬的單位，單位最少有3房1套連工人房間隔，更要附設車位。業主方面，大部份叫價態度企硬，極少數願意提供減價空間。



雅華閣中層1570萬連租約沽



若計算小學41校網內的屋苑，交投大致靠穩，4月及5月分別錄得約8宗買賣，成交多數集中於廣播道的屋苑。其中，新錄得雅華閣成交，單位位於中層F室，實用面積981方呎，設有1個車位，原業主約半年前開價約1800萬連租約放售，至最近2個月，租客遷出後，單位可讓準買家睇樓，最後以約1570萬沽出，屬市價。屋苑現時未有新放盤供應。



馮氏解釋，同一個校網內，廣播道一帶屋苑單位間隔多元，而且價錢較其他地段便宜，例如位於馬可尼道的百美花園，現時實用面積950方呎的放盤，叫價約1740萬，而畢架山安域道的新餘邨，同一實用面積的單位，叫價則接近2000萬，兩者相差約13%。



尚御4房3550萬易手



同樣坐落廣播道的尚御，樓齡8年，提供103個單位，新近錄得罕有特色戶。馮詩雅透露，該成交屬屋苑的地下單位，實用面積1559方呎，4房2套間隔，另設約480方呎花園，連2個車位。據了解，單位已放售一段時間，叫價由約3800萬，調整至約3600萬，最後以公司股權轉讓形式沽出，作價3550萬。



尚御現時提供約20個放賣盤，交吉單位佔約9個，大部份單位都坐向龍翔道方向，最平價單位連1個車位約2300萬，屬連租約放售。



畢架山一號盤源少於15個



利嘉閣地產高級經理黃萬華則表示，近期中美貿易戰再次升溫，對準買家有一定影響，他們的入市態度更審慎，要觀望後市才決定是否入市，故本月的交投氣氛放慢，而區內業主多數以換樓目的為主，因此議價空間變化不大，維持約2%至3%，只是大部份叫價由年初偏離市價，到現時較貼近銀行估價或市價放售，僅有少部份選擇「轉賣為租」及封盤不賣。



屬老牌豪宅地段的畢架山，近期二手交投不多，其中指標屋苑畢架山一號打破多月悶局後，本月終於「開齋」。黃氏透露，成交為11座中層C室，實用面積1103方呎，3房1套間隔，附連1個車位，原業主叫價約3180萬，放盤約2個月後，以市價3100萬交吉易手，減幅約2.5%。



畢架山一號整體放賣盤源不多於15個，全部並非鎖匙盤，但預約業主開門睇樓算是容易，現時入場單位位於低層，連1個車位叫價約2950萬，其後價錢則跳至約3150萬起步。