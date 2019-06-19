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﻿藍灣半島呎租45.1元

2019-06-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座中層F室，面積455方呎，兩房間隔，望泳池景，獲租客以2.05萬租入，呎租45.1元。據了解，業主於00年以303.7萬購入，按買入價計算，租金回報8.1厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居1座高層E室，面積670方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫租2.8萬，減租1500元，以2.65萬租出，呎租39.5元，據悉，新租客為家庭客。業主於07年以約671.4萬購入，現享回報約4.7厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山迎海．星灣18座中層E室，面積497方呎，兩房間隔，以18500元租出，呎租37.2元。據了解，原業主於14年以509萬購入，可享約4.4厘租金回報。
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