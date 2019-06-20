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﻿嵐岸三房1118萬易手

2019-06-20 列印
■馬鞍山嵐岸三房間隔，望海景，獲買家以1118萬承接，呎價13888元。資料圖片
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐區域經理胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸1座低層C室，面積805方呎，三房間隔，望海景，獲買家以1118萬承接，呎價13888元。據了解，原業主於07年以497萬購入，帳面獲利621萬。

        祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑F座低層7室，面積506方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以388萬（居二價）購入作自住，呎價7668元，屬市場價成交。原業主於01年以67.8萬購入，是次轉手帳面獲利320.2萬。

　　香港置業首席高級營業經理李品良表示，奧運站浪澄灣3座中高層F室，面積550方呎，兩房間隔，成交價1160萬，呎價21091元，據了解，買家為分支客。原業主於10年以518萬購入，是次轉售帳面賺642萬。

　　中原高級分行經理陳耀堂表示，屯門瓏門1座中層F室，面積487方呎，兩房間隔，以828萬沽出，呎價17002元，屬市價成交。原業主於12年以472萬購入，帳面獲利356萬。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣曉峰園2座低層B室，面積546方呎，兩房間隔，望翠綠山景，以708萬沽出，呎價12967元。據了解，原業主於98年以491.8萬購入，帳面獲利216.2萬。

曉峰園呎價1.29萬沽

　　利嘉閣高級區域董事陳震宇表示，油麻地窩打老道8號第2座中層A室，面積432方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以855萬獲買家承接，呎價19792元。據悉，原業主於12年4月以480萬購入，現轉手帳面獲利375萬離場。
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