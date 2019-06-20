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﻿藍灣半島兩房租2.3萬

2019-06-20 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層G室，面積492方呎，屬兩房間隔，獲租客以2.3萬租入，呎租約46.7元，業主於12年以488萬購入，按買入價計算，租金回報約5.7厘。

  利嘉閣分行經理羅富欽稱，粉嶺名都7座中層E室，面積約399方呎，採兩房間隔，望開揚山景，以14500元租出，呎租36.3元，據悉，業主在於15年1月以約383萬購入，現租出可享租金回報率約4.5厘。

  祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座低層F室，面積442方呎，兩房設計，月租1.1萬，呎租24.9元。

  世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山海典灣6座高層B室，面積490方呎，2房間隔，望開揚山景，以月租1.75萬承租，呎租35.7元。
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