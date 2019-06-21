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﻿新都城兩房月租1.6萬

2019-06-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網高級營業經理劉柏兒表示，將軍澳新都城2期10座高層F室，面積363方呎，兩房間隔，望開揚樓景，獲租客以1.6萬租入，呎租44.1元。據了解，業主於17年以592.8萬購入，按買入價計算，租金回報約3.2厘。

　　香港置業營業經理潘嘉豪表示，南昌站匯璽II第5A座高層C室，面積1254方呎，四房間隔，望海景，月租4.5萬，呎租35.9元。業主於18年以約3255萬購入，回報率1.7厘。

　　美聯首席高級營業經理張煒磯表示，灣仔囍滙3座高層A室，面積591方呎，兩房間隔，以4.2萬租出，呎租71.1元，租客為同區客。業主於13年以1410.3萬購入，若以目前租金計算，租金回報率3.6厘。
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