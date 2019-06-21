﻿罕有孖屋設計 海明山清雅大廳格調時尚

赤柱環境寫意，具有小鎮風情，有別於市區，其中海明山自成一隅，鄰近配套完善。今次介紹屋苑的洋房，實用面積3914方呎，廳堂面積寬廣偌大，裝潢華而不俗，清雅簡約，與窗外的翠綠景致互相配合，天台則可遠望赤柱海景及山景。



赤柱海明山於1992年入伙，樓齡27年，由21座大小相若的洋房組成，自設泳池及網球場，另鄰近赤柱市中心，約10至15分鐘路程，附近的赤柱廣場提供食肆、超級市場及其他商店，生活配套完善，經過廣場可前往赤柱大街及市集，亦可在海濱長廊散步賞景。此外，區內有多所國際學校，如蒙地利亞國際小學，適合有小朋友的家庭選擇。



4套間隔 備升降機



馬上走訪單位，這個放盤極為罕有，屬孖屋設計，實用面積逾3900方呎，屋外設有2個車庫，能夠停泊4部私家車。業主為大屋入則加建升降機，可由地下直達主人房，方便戶主及家人上落。位於地下的客廳，樓底高曠，以落地玻璃透光，並連接花園，富有空間感，廳內大致分為2個區域，置有多組沙發，配以大型水晶吊燈，及高雅的雲石裝飾，高貴優雅。



拾級而上，便是飯廳及開放式廚房，飯廳中央擺放了8人圓形餐桌，與圓形假天花及水晶吊燈相映成趣，悉心打造舒適的用膳空間。旁邊的開放式廚房，各式爐具一應俱全，充裕的空間可容納多人同時下廚，而且設有中島工作枱面，又可化身成小吧枱，用途廣泛。



天台置按摩浴缸



大宅擁有4個套房，每個房間都以落地闊窗透光，室內光猛開揚，主人套房內櫳夠大，置有特大雙人牀、梳妝枱、沙發等家具，其他套房佈置一番後，同樣擁有充裕的活動空間。大宅備有天台，牆身設計特別，使屋內有更多陽光透入屋內，更設有按摩浴缸。