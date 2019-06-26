﻿遠眺旺角球場 爵園對比色彩型格雅廳

踏入夏季，正值家庭客找盤的高峰期，特別是擁有名校網地段的物業，為了望子成才，不惜花費進駐。當中，位於太子道西的爵園，屬小學34校網，市場正放售罕有特色戶，實用面積1061方呎，享有開揚市景及球場景。



何文田爵園位於公爵街2號，於1964年入伙，採用單幢式設計。物業位於公爵街街口，鄰近界限街、基堤道及太子道西，與旺角及太子距離較近，故一帶都有不少民生配套，譬如旺角大球場及花墟公園，提供大量休憩及康樂用地，更隸屬於小學34校網，名校林立。交通方面，太子道西有不少巴士路線途經，步行前往港鐵旺角東站及太子站都相當方便。



是次參觀的放盤，屬屋苑少有的特色戶，實用面積逾千方呎，據知業主花費超過200萬裝修單位，現時屋內裝潢仍保持簇新，大廳內籠以淺色為主，一邊備有三面大窗，增加光線透入屋內，光猛明亮。客廳面積闊落，可擺放曲尺形沙發及按摩椅，電視特色牆以深色佈置，與附近的白色牆身形成強烈對比，廳內放置茶几仍然綽綽有餘。



飯廳同樣以黑白兩色設計，餐桌以黑色枱面裝飾，配襯白色餐椅，簡單而時尚，旁邊還放有鋼琴。至於相鄰的廚房改成半開放式後，與飯廳空間相連，廚房設備企理，收納量豐富，設有額外的工作枱面作備餐，提高實用性。



設850呎特大天台



單位擁有3房1套間隔，所有房間不連窗台，其中主人套房間隔工整，兩側設有窗戶，睡牀貼牆擺放後，還置有衣櫃及工作書桌，餘下來的空間依然充裕。另外，2間客房也有兩道窗戶透光，足夠容納多件家具。