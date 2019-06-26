﻿第一城三房815萬易手

美聯營業經理林志堅表示，將軍澳南豐廣場1座低層F室，面積419方呎，屬2房間隔，獲上車客以650萬購入，呎價15513元。
香港置業首席聯席董事梁國輝表示，鴨脷洲深灣軒3座高層F室，面積511方呎，兩房間隔，望海景，獲區內客以950萬購入，呎價18591元，據悉，原業主於04年以約317.8萬購入，是次轉手帳面獲利632.2萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門啟豐園4座高層D室，面積372方呎，兩房設計，獲區內上車客垂青，以555萬購入作自住，呎價14919元，原業主於15年以約362萬購入，轉手帳面獲利193萬。
利嘉閣高級分區經理梁木勇稱，將軍澳清水灣半島7座低層H室，面積約608方呎，採三房間隔，望開揚山景，以820萬獲承接，呎價13487元，據悉，原業主於14年5月以約543.8萬購入，現轉手帳面獲利約276.2萬。
美聯首席高級營業經理葉劍威表示，粉嶺碧湖花園2座高層G室，面積約400方呎，採兩房間隔，議價後以535萬成交，呎價13375元，據悉，原業主於11年2月以約195萬購入，是次轉手帳面獲利約340萬。
代理指，馬灣珀麗灣20座高層G室，面積532方呎，兩房間隔，經議價後以695萬成交，呎價13064元。